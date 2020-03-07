АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы способы снижения риска развития рака толстой…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Власти Палестины сообщили о закрытии Вифлеема из-за коронавируса

Власти Палестины сообщили, что закрывают Вифлеем от посещения паломниками и туристами. Такое решение было принято для предотвращения распространения коронавируса.

Местные власти сообщили, что приняли решение закрыть въезд и выезд из Вифлеема, кроме необходимости такового в экстренных случаях. Владельцы отелей, находящихся по всей Палестине, отменяют бронирование номеров для туристов. В случае несоблюдения карантинного режима, службы безопасности страны вынуждены будут принять законные меры к нарушителям. В Палестине в данное время диагноз «коронавирус» поставлен и подтвержден у 16 пациентов.

Из-за вируса американские военные отменили запланированные совместно с израильскими войсками боевые учения.

Как ранее сообщалось, из-за коронавируса нависла угроза над проведением международного песенного конкурса «Евровидение-2020», поскольку некоторые из участников отказались прибыть в Нидерланды на рабочие встречи.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уникальная консоль-гибрид Nintendo PlayStation ушла с молотка за 25 миллионов…
Критики назвали самый худший фильм о Джеймсе…
Ученые назвали профессии, влияющие на риск сердечно-сосудистых заболеваний у…
Владимир Путин поручил проработать миграционную реформу в…
Власти Палестины сообщили о закрытии Вифлеема из-за…
Диетолог Лидия Ионова предложила свой список полезных молочных…
«Богохульная поделка»: РПЦ обрушилась на Филиппа Киркорова из-за клипа с распутными…
Эксперты назвали шесть лучших смартфонов с диагональю до 5…
Стало известно, чем Sony PlayStation 5 будет удивлять…
Заболевшая Елизавета Пескова возмущена равнодушным отношением…
Ученые: «Грушевидная форма» тела связана с низким риском сердечно-сосудистых…
Составлен рейтинг самых скоростных смартфонов премиального и среднего…
Bethesda обнародовала системные требования шутера DOOM…
В Китае рухнул отель с людьми, отправленными на карантин из-за…
Накануне дня рождения умер актер фильма «Няньки» Дэвид…
Турция поможет Украине в производстве оружия против…
Экс-возлюбленный Марии Мироновой рассказал, какая актриса в…
Oppo представила свои первые смарт-часы Oppo…
Изобретатель Илон Маск назвал панику из-за коронавируса…
“Есть чем поделиться с вами”: Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за 4 месяца высказалась о состоянии…
В МИД России отреагировали на учебные маневры НАТО возле границы…
Ничем не лучше: Рэпер Гуф обвинил Джигана в употреблении…
Принц Уильям и Кейт Миддлтон из-за коронавируса могут отменить турне по…
Более миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой…
«Лежу и реву»: Алёна Водонаева пожаловалась на болезнь сына из-за бывшего…
17-летний сын Яны Рудковской выпустил новый…
Компания Warner Bros. представила финальный трейлер мультфильма…
«Скомпрометированы»: «Альфа-банк» объяснился из-за блокировки карт…
Просмотреть все новости