Власти Палестины сообщили о закрытии Вифлеема из-за коронавируса
Власти Палестины сообщили, что закрывают Вифлеем от посещения паломниками и туристами. Такое решение было принято для предотвращения распространения коронавируса.
Местные власти сообщили, что приняли решение закрыть въезд и выезд из Вифлеема, кроме необходимости такового в экстренных случаях. Владельцы отелей, находящихся по всей Палестине, отменяют бронирование номеров для туристов. В случае несоблюдения карантинного режима, службы безопасности страны вынуждены будут принять законные меры к нарушителям. В Палестине в данное время диагноз «коронавирус» поставлен и подтвержден у 16 пациентов.
Из-за вируса американские военные отменили запланированные совместно с израильскими войсками боевые учения.
Как ранее сообщалось, из-за коронавируса нависла угроза над проведением международного песенного конкурса «Евровидение-2020», поскольку некоторые из участников отказались прибыть в Нидерланды на рабочие встречи.
Местные власти сообщили, что приняли решение закрыть въезд и выезд из Вифлеема, кроме необходимости такового в экстренных случаях. Владельцы отелей, находящихся по всей Палестине, отменяют бронирование номеров для туристов. В случае несоблюдения карантинного режима, службы безопасности страны вынуждены будут принять законные меры к нарушителям. В Палестине в данное время диагноз «коронавирус» поставлен и подтвержден у 16 пациентов.
Из-за вируса американские военные отменили запланированные совместно с израильскими войсками боевые учения.
Как ранее сообщалось, из-за коронавируса нависла угроза над проведением международного песенного конкурса «Евровидение-2020», поскольку некоторые из участников отказались прибыть в Нидерланды на рабочие встречи.
В мире
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:45