Накануне дня рождения умер актер фильма «Няньки» Дэвид Пол

Голливудского актера Дэвида Пола не стало в пятницу, 6 марта. Причина его кончины пока не оглашается, но, по некоторым сведениям, звезда «Няньки» умер во сне. По словам Питера Пола, его брат не дожил до их дня рождения всего два дня. Дата похорон и место прощания с актером неизвестны.Голливудская знаменитость прославился благодаря роли в комедии «Няньки», которая вышла в 1994 году. Также он снимался в картинах «Вашингтонское такси», «Придорожные убийцы» и «Варвары». Дэвид Пол не был профессиональным актером, поэтому, когда волна успеха прошла, он с братом оставил кинематограф. В СМИ появлялась информация, что пару лет назад близнецы приобрели церковь и обустроили в ней жилье. Питер и Дэвид Пол занимались фотографией и искусством, писали музыку. Усопший 62-летний актер вел аккаунт в микроблоге Instagram, который пользовался огромной популярностью у русскоязычных фолловеров.