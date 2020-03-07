Накануне дня рождения умер актер фильма «Няньки» Дэвид Пол
Сегодня, 7 марта, стало известно о том, что умер 62-летний Дэвид Пол - главный актер фильма «Няньки». Смерть знаменитости, который 8 марта должен был отмечать день рождение, подтвердил его брат-близнец.
Голливудского актера Дэвида Пола не стало в пятницу, 6 марта. Причина его кончины пока не оглашается, но, по некоторым сведениям, звезда «Няньки» умер во сне. По словам Питера Пола, его брат не дожил до их дня рождения всего два дня. Дата похорон и место прощания с актером неизвестны.
Голливудская знаменитость прославился благодаря роли в комедии «Няньки», которая вышла в 1994 году. Также он снимался в картинах «Вашингтонское такси», «Придорожные убийцы» и «Варвары». Дэвид Пол не был профессиональным актером, поэтому, когда волна успеха прошла, он с братом оставил кинематограф. В СМИ появлялась информация, что пару лет назад близнецы приобрели церковь и обустроили в ней жилье. Питер и Дэвид Пол занимались фотографией и искусством, писали музыку. Усопший 62-летний актер вел аккаунт в микроблоге Instagram, который пользовался огромной популярностью у русскоязычных фолловеров.
Голливудского актера Дэвида Пола не стало в пятницу, 6 марта. Причина его кончины пока не оглашается, но, по некоторым сведениям, звезда «Няньки» умер во сне. По словам Питера Пола, его брат не дожил до их дня рождения всего два дня. Дата похорон и место прощания с актером неизвестны.
Голливудская знаменитость прославился благодаря роли в комедии «Няньки», которая вышла в 1994 году. Также он снимался в картинах «Вашингтонское такси», «Придорожные убийцы» и «Варвары». Дэвид Пол не был профессиональным актером, поэтому, когда волна успеха прошла, он с братом оставил кинематограф. В СМИ появлялась информация, что пару лет назад близнецы приобрели церковь и обустроили в ней жилье. Питер и Дэвид Пол занимались фотографией и искусством, писали музыку. Усопший 62-летний актер вел аккаунт в микроблоге Instagram, который пользовался огромной популярностью у русскоязычных фолловеров.