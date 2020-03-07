В Китае рухнул отель с людьми, отправленными на карантин из-за коронавируса
Коронавирус COVID-19 лишает людей смерти не только из-за прямого воздействия на организм, но теперь еще и косвенно. В одном из китайских городов обрушилось здание отеля, в котором находились отправленные на карантин из-за нового вируса люди.
Этот инцидент произошел в городе Цюаньчжоу, который расположен на территории провинции Фуцзянь, сообщают местные СМИ. Как пишет пресса, на данный момент под завалами, предположительно, находятся не менее семи десятков человек, при этом спасателям уже удалось спасти 28 пострадавших.
Примечателен тот факт, что здание отеля было предоставлено в качестве места, где граждане с подозрением на наличие у них коронавируса нового типа, а также те, кто тесно контактировал с зараженными, могли бы пребывать в карантине.
Этот инцидент произошел в городе Цюаньчжоу, который расположен на территории провинции Фуцзянь, сообщают местные СМИ. Как пишет пресса, на данный момент под завалами, предположительно, находятся не менее семи десятков человек, при этом спасателям уже удалось спасти 28 пострадавших.
Примечателен тот факт, что здание отеля было предоставлено в качестве места, где граждане с подозрением на наличие у них коронавируса нового типа, а также те, кто тесно контактировал с зараженными, могли бы пребывать в карантине.
Происшествия
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:49