В Китае рухнул отель с людьми, отправленными на карантин из-за коронавируса





Этот инцидент произошел в городе Цюаньчжоу, который расположен на территории провинции Фуцзянь, сообщают местные СМИ. Как пишет пресса, на данный момент под завалами, предположительно, находятся не менее семи десятков человек, при этом спасателям уже удалось спасти 28 пострадавших.Примечателен тот факт, что здание отеля было предоставлено в качестве места, где граждане с подозрением на наличие у них коронавируса нового типа, а также те, кто тесно контактировал с зараженными, могли бы пребывать в карантине.