«Богохульная поделка»: РПЦ обрушилась на Филиппа Киркорова из-за клипа с распутными монашками





Представитель РПЦ назвал клип короля эстрады «кощунственной, богохульной» поделкой. «Это какая-то безвкусная поделка, которая основана лишь на том, что в ней использованы религиозные образы, в том числе моменты из жизни католических монастырей, присутствует там также некая пародия на распятие и Богородицу», - подчеркнул митрополит.Стоит отметить, что премьера музыкального клипа на композицию «Романы» состоялась еще в середине февраля. Филипп Киркоров в своем новом клипе исполнил роль священника, который испытывает страсть к соблазнительной прихожанке в исполнении актрисы Екатерины Варнавы. Присутствуют в клипе и полуобнаженные монашки, которые откровенно танцуют.