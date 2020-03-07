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Диетолог Лидия Ионова предложила свой список полезных молочных продуктов

Диетолог Лидия Ионова составила свой список самых полезных молочных продуктов. Лидирующую позицию занял йогурт, а аутсайдером оказалась ряженка.

За счет термической обработки в ряженке образовываются конечные продукты гликирования, влияющие на старение и даже развитие заболевания Альцгеймера. Простокваша также нельзя назвать очень полезной. В её составе слишком мало необходимых организму витаминов и микроэлементов. В айране зачастую можно обнаружить соль, поэтому люди с гипертонией должны обратить на это внимание. Лидером рейтинга оказался йогурт, обладающий большим количеством полезных свойств. К примеру, быстроусвояемый белок, кальций, полезные бактерии, он является очень лёгким для пищеварения продуктом, не имеющим противопоказания.

Кефир в данном рейтинге занял второе место. В нём содержится спирт и очень много молочной кислоты, поэтому данный напиток не рекомендуется людям, страдающим гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ. Его также не стоит употреблять и маленьким детям. Лучше выбирать тот, на котором есть пометка «детский» — на вкус он более мягкий. Педиатр Анна Левадная предлагает начинать вводить кефир в рацион детей не раньше, чем в восемь месяцев, а то и в год. Из-за содержания белка в нём ранний прикорм может спровоцировать микрокровотечение в кишечнике.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:39

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