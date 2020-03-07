“Есть чем поделиться с вами”: Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за 4 месяца высказалась о состоянии матери

Посвятила свой пост Анна Заворотнюк тем, кто ее поддерживает и любит в сложный период жизни. Наследница звезды призналась, что у нее серьезный стресс, и это слово не описывает даже малой части того, через что она проходит. Бизнесвумен призналась, что есть чем поделиться, но сейчас это сложно. Она находится в поиске “точки опоры”, в чем помогают близкие и семья.“Глубоко убеждена, что нашими молитвами и поддержкой моя лучшая в мире мама поправится, в дом войдут счастье и радость”, - написала Анна Заворотнюк.Подписчики поддержали дочь актрисы и призвали “держаться”. Также много теплых слов было адресовано Анастасии Заворотнюк.