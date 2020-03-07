Эксперты назвали шесть лучших смартфонов с диагональю до 5 дюймов





На российском рынке смартфон обойдется пользователям в 4 тысячи рублей. В качестве ОС для ZTE Blade A3 разработчики предлагают Android 9.0. Гаджет работает на процессоре SC9832E и может похвастаться гигабайтом оперативной памяти. Аккумулятор бюджетного смартфона имеет емкость 2000 мАч и в режиме ожидания он может проработать 25 дней. Также ZTE Blade A3 поддерживает 4G LTE.Вторую строчку рейтинга экспертов занял смартфон Apple iPhone SE 32GB, ценник на который в РФ около 19,8 тысячи рублей. Это самый доступный гаджет «яблочной» компании, который есть на российском рынке. iPhone SE работает на ОС iOS 10, в качестве чипа установлен Apple A9.Тройку лидеров замыкает Xiaomi Redmi 4X с 32 Гб памяти. В базовой комплектации этот смартфон обойдется россиянам в 7 тысяч рублей. Гаджет работает на Android 6.0, а за автономность его работы отвечает батарея на 4,1 тысячи мАч. Разработчики оснастили эту модель 3 Гб «оперативки».Четвертая позиция в списке экспертов досталась Apple iPhone 6s, который был представлен пять лет назад. Версия с 32 Гб ПЗУ обойдется в 20 тысяч рублей. Предпоследнее место отведено Apple iPhone 7, стоимостью 25 тысяч рублей, а замыкает рейтинг лучших смартфонов с диагональю до 5 дюймов модель компании Apple - iPhone 8 с 64 Гб ПЗУ.