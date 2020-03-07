Заболевшая Елизавета Пескова возмущена равнодушным отношением врачей

Елизавета Пескова поделилась, что с жалобами на высокую температуру, ломоту всего тела и озноб она обратилась по номеру 112 в скорую помощь. Врачи поинтересовались, не была ли она в последнее время в Италии или Китае, и, получив отрицательный ответ, главврач порекомендовал принимать «Нурофен» и чай. Поскольку доктора скорой помощи не приехали, девушка была вынуждена на следующий день обратиться в поликлинику, где у нее диагностировали ангину и грипп. Пескова была возмущена таким отношением врачей скорой помощи. «Пускай у меня и не экстренный случай, однако, полагаю, что в скорую помощь вправе обратиться каждый человек, поскольку бывают разные ситуации. Или теперь для приезда докторов нужно сообщать, что ты был в Китае или Италии?» - пожаловалась девушка.Елизавета Пескова посетовала, что для получения неравнодушного отношения к пациенту следует вызывать платную скорую, однако ее визит обойдется в четыре тысячи рублей, и нет гарантии, что приедет доктор-профессионал. Девушка поделилась, что проблема медицины глубокая и всегда актуальная, поэтому в продолжение поста написала об уровне медицинской помощи во Франции, где она проходила обучение.