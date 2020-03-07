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Oppo представила свои первые смарт-часы Oppo Watch

Китайский бренд Oppo вместе с новыми смартфонами Find X2 и X2 Pro представил свои первые смарт-часы под названием Oppo Watch. Это первое такое устройство в истории компании.
Oppo представила свои первые смарт-часы Oppo Watch

Работают Oppo Watch под управлением фирменной программной оболочки для носимых гаджетов ColorOS Watch, разработанной на базе ОС Android 6.0. Пока точно неизвестно, можно ли говорить в данном случае о модификации WearOS, или же Oppo создала собственный программный продукт для часов. Сторонние источники утверждают, что ни о какой модификации уже существующих платформ речь не идет, а значит, высокая вероятность того, что рынку предложено принципиально новое программное решение. Само устройство оснащается крупным, безрамочным изогнутым дисплеем диагональю 1,6 (41-миллиметровая версия) или 1,91 (46-миллиметровая версия) дюйма. Корпус изготовлен из алюминия, а его задняя крышка – из керамики. Часы также оснащены 1 гигабайтом оперативной и 8 гигабайтами постоянной памяти. Присутствует на борту и модуль NFC.

Раскрыта и стоимость новых смарт-часов от Oppo. Отмечается, что за младшую 41-миллиметровую версию производитель просит 215 долларов США, а вот старшая размером в 46 миллиметров обойдется потенциальным покупателям в 290 долларов.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:22

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