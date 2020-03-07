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Ученые: «Грушевидная форма» тела связана с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые после проведения исследований пришли к выводам, что вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний связана с фигурой человека и с расположением жировых отложений. Например, «грушевидная форма» тела говорит о низких рисках, поэтому сосредотачиваться на фактическом весе человека не стоит.

Ученые: «Грушевидная форма» тела связана с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний


На протяжении 20 лет ученые наблюдали за 2500 женщинами, которые пребывают в постменопаузе. Оказалось, что с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний не были связаны общая масса тела участниц эксперимента и процентное содержание жира. Представительницы прекрасного пола, у которых жир сосредотачивался в районе талии, а не в ногах, в три раза чаще были подвержены риску развития болезней сердца и сосудов. Их результаты сравнивали с добровольцами, которые имеют «грушевидную форму», то есть, скопления жира в бедрах и ногах, а не на талии.

Также в процессе исследования было установлено, что жир в области живота говорит о проблемах с гормонами. Если его скопление наблюдается в брюшной полости, это свидетельствует о повышенном уровне стресса.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:12

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