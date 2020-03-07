Ученые: «Грушевидная форма» тела связана с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний





На протяжении 20 лет ученые наблюдали за 2500 женщинами, которые пребывают в постменопаузе. Оказалось, что с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний не были связаны общая масса тела участниц эксперимента и процентное содержание жира. Представительницы прекрасного пола, у которых жир сосредотачивался в районе талии, а не в ногах, в три раза чаще были подвержены риску развития болезней сердца и сосудов. Их результаты сравнивали с добровольцами, которые имеют «грушевидную форму», то есть, скопления жира в бедрах и ногах, а не на талии.Также в процессе исследования было установлено, что жир в области живота говорит о проблемах с гормонами. Если его скопление наблюдается в брюшной полости, это свидетельствует о повышенном уровне стресса.