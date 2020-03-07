Составлен рейтинг самых скоростных смартфонов премиального и среднего сегмента
Коллектив AnTuTu обновил рейтинг самых скоростных смартфонов премиального и среднего ценового диапазона. Самым лучшим из дорогих устройств оказался - Asus ROG Phone II, а среди бюджетных выделили Redmi Note 8 Pro.
Смартфон Asus ROG Phone II, оснащённый 12 ГБ оперативной, 512 ГБ флэш-памятью, оказался самым лучшим игровым устройством. Он является лидером уже 5 месяцев подряд. Однако в рейтинг не стали включать новые гаджеты, такие как Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10, поскольку они имеют очень мало результатов для введения их в общий перечень.
Через некоторое время данный перечень будет обновлён снова, так как новые устройства уже заработали больше 600 тысяч баллов в AnTuTu. На втором месте - OnePlus 7T. Он оснащён ОЗУ объёмом 8 ГБ и 256 ГБ флэш-памяти. Бюджетный смарфон Realme X2 Pro занял третье место, он обогнал OnePlus 7 Pro и OnePlus 7, а также самые популярные гаджеты. Лидером среднего звена выступил Redmi Note 8 Pro. Далее следует Samsung Galaxy A71.
Смартфон Asus ROG Phone II, оснащённый 12 ГБ оперативной, 512 ГБ флэш-памятью, оказался самым лучшим игровым устройством. Он является лидером уже 5 месяцев подряд. Однако в рейтинг не стали включать новые гаджеты, такие как Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10, поскольку они имеют очень мало результатов для введения их в общий перечень.
Через некоторое время данный перечень будет обновлён снова, так как новые устройства уже заработали больше 600 тысяч баллов в AnTuTu. На втором месте - OnePlus 7T. Он оснащён ОЗУ объёмом 8 ГБ и 256 ГБ флэш-памяти. Бюджетный смарфон Realme X2 Pro занял третье место, он обогнал OnePlus 7 Pro и OnePlus 7, а также самые популярные гаджеты. Лидером среднего звена выступил Redmi Note 8 Pro. Далее следует Samsung Galaxy A71.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:06