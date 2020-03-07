Bethesda обнародовала системные требования шутера DOOM Eternal





На диске должно быть свободно 50 гигабайт, при этом память для загрузки шутера 8 гигабайт. В минимальным системным требованиям разработчик также отнес 60 FPS, 60 FPS, низкую графику, процессор AMD Ryzen 3 Intel Core i5. Операционная система, которая поддерживает DOOM Eternal, 64-битная ОС Windows 7 или 10 Также Bethesda перечислила ряд рекомендованных требований. Это наличие 16 Гб «оперативки», Windows 10 64 бит, процессор AMD Ryzen 7 1800X или Intel Core i7-6700К, высокая графика, 1440р.Релиз игры назначен на пятницу, 20 марта, но за день до этого пользователи стартуют ранние продажи консольных версий. Шутер DOOM Eternal будет доступен для Xbox One, Stadia, PS4 и персональных компьютеров.Ранее представители Bethesda заявили о том, что компания не будет из-за эпидемии коронавируса в мире отказываться от участия в E3 2020. Разработчик планирует привезти на выставку два ожидаемых проекта GhostWire: Deathloop и Tokyo. По предварительным данным, мероприятие пройдет в начале июня, но многие участники пока раздумывают о своем участии.