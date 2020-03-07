Bethesda обнародовала системные требования шутера DOOM Eternal
Всего за две недели до официального релиза компания Bethesda обнародовала системные требования популярного шутера DOOM Eternal. Поклонники игры уже давно об этом просили.
На диске должно быть свободно 50 гигабайт, при этом память для загрузки шутера 8 гигабайт. В минимальным системным требованиям разработчик также отнес 60 FPS, 60 FPS, низкую графику, процессор AMD Ryzen 3 Intel Core i5. Операционная система, которая поддерживает DOOM Eternal, 64-битная ОС Windows 7 или 10 Также Bethesda перечислила ряд рекомендованных требований. Это наличие 16 Гб «оперативки», Windows 10 64 бит, процессор AMD Ryzen 7 1800X или Intel Core i7-6700К, высокая графика, 1440р.
Релиз игры назначен на пятницу, 20 марта, но за день до этого пользователи стартуют ранние продажи консольных версий. Шутер DOOM Eternal будет доступен для Xbox One, Stadia, PS4 и персональных компьютеров.
Ранее представители Bethesda заявили о том, что компания не будет из-за эпидемии коронавируса в мире отказываться от участия в E3 2020. Разработчик планирует привезти на выставку два ожидаемых проекта GhostWire: Deathloop и Tokyo. По предварительным данным, мероприятие пройдет в начале июня, но многие участники пока раздумывают о своем участии.
На диске должно быть свободно 50 гигабайт, при этом память для загрузки шутера 8 гигабайт. В минимальным системным требованиям разработчик также отнес 60 FPS, 60 FPS, низкую графику, процессор AMD Ryzen 3 Intel Core i5. Операционная система, которая поддерживает DOOM Eternal, 64-битная ОС Windows 7 или 10 Также Bethesda перечислила ряд рекомендованных требований. Это наличие 16 Гб «оперативки», Windows 10 64 бит, процессор AMD Ryzen 7 1800X или Intel Core i7-6700К, высокая графика, 1440р.
Релиз игры назначен на пятницу, 20 марта, но за день до этого пользователи стартуют ранние продажи консольных версий. Шутер DOOM Eternal будет доступен для Xbox One, Stadia, PS4 и персональных компьютеров.
Ранее представители Bethesda заявили о том, что компания не будет из-за эпидемии коронавируса в мире отказываться от участия в E3 2020. Разработчик планирует привезти на выставку два ожидаемых проекта GhostWire: Deathloop и Tokyo. По предварительным данным, мероприятие пройдет в начале июня, но многие участники пока раздумывают о своем участии.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:03