«Лежу и реву»: Алёна Водонаева пожаловалась на болезнь сына из-за бывшего мужа





Алена Водонаева рассказала, что у нее уже просто наболело и поэтому она решила поделиться своими эмоциями в Сети. Более того, давала она ребенка отцу здоровым, а вот забирать пришлось его уже больным. Естественно происходящее расстроило теледиву.По словам Водонаевой, Богдан заболел еще в понедельник, но отец так и не вызвал ему врача. В итоге ребенок, когда она его забирала был очень болен. Алена подчеркнула, что уже несколько дней она сидит с сыном, в итоге ей даже пришлось отменить все свои дела, чтобы сидеть с ребенком.Ко всему выяснилось, что Богдан заболел из-за того, что сидел со своими братьями на крыше без одежды. Как сказала Алена Водонаева, за ребенком никто не следил.Стоит отметить, что звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева очень хорошая мать и всегда уделяет своему ребенку должное внимание.