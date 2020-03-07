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«Скомпрометированы»: «Альфа-банк» объяснился из-за блокировки карт клиентов

Утром 7-марта многие клиенты «Альфа-банка» начали массово жаловаться на то, что финансовое учреждение без предупреждения заблокировало их карты. В организации эти действия объяснили тем, что заблокированные карты были скомпрометированы, и пообещали выпустить клиентам новые.
«Скомпрометированы»: «Альфа-банк» объяснился из-за блокировки карт клиентов

О том, сколько именно карт «Альфа-банка» было заблокировано в результате этих мер, а также что именно сотрудники банка подразумевают под словом «скомпрометированы», не сообщается. В пресс-службе компании просто сообщили причину, не став вдаваться в подробности.

Пользователи при этом жаловались, что их банковские карты больше не отображаются в мобильном приложении, а также перестали приниматься терминалами при попытке оплатить покупки в магазине. В ответ на это представители банка объяснили свои действия заботой о безопасности клиентов. «Поступила информация о возможной компрометации карты, поэтому принято решение о блокировке. После проведенной проверки было установлено, что угроза отсутствует, карты в результате были разблокированы и перевыпущены для повышения безопасности. Перевыпущенные образцы будут готовы к следующей неделе», - сообщили в финансовом учреждении и извинились за причиненные клиентам неудобства.

Примечательно, что похожая ситуация с картами банка произошла в конце 2019 года. Многие клиенты «Альфа-банка» в конце декабря заявляли, что лишились возможности оплачивать покупки, делать переводы и обналичивать средства со своих счетов.

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Экономика / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:23

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