«Скомпрометированы»: «Альфа-банк» объяснился из-за блокировки карт клиентов





О том, сколько именно карт «Альфа-банка» было заблокировано в результате этих мер, а также что именно сотрудники банка подразумевают под словом «скомпрометированы», не сообщается. В пресс-службе компании просто сообщили причину, не став вдаваться в подробности.Пользователи при этом жаловались, что их банковские карты больше не отображаются в мобильном приложении, а также перестали приниматься терминалами при попытке оплатить покупки в магазине. В ответ на это представители банка объяснили свои действия заботой о безопасности клиентов. «Поступила информация о возможной компрометации карты, поэтому принято решение о блокировке. После проведенной проверки было установлено, что угроза отсутствует, карты в результате были разблокированы и перевыпущены для повышения безопасности. Перевыпущенные образцы будут готовы к следующей неделе», - сообщили в финансовом учреждении и извинились за причиненные клиентам неудобства.Примечательно, что похожая ситуация с картами банка произошла в конце 2019 года. Многие клиенты «Альфа-банка» в конце декабря заявляли, что лишились возможности оплачивать покупки, делать переводы и обналичивать средства со своих счетов.