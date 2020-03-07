Компания Warner Bros. представила финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»





Премьера увлекательной мультипликационной анимации состоится 14 марта 2020 года. Второй и финальный трейлер приоткрывает занавес новой истории знакомых персонажей, которая начинается в их глубоком детстве. По сюжету, инопланетные существа похитят Скуби-Ду и Шэгги, а Фреду, Дафну и Вэлме предстоит отправиться на поиски своих лучших друзей. Кроме того, воссоединившаяся команда должна предотвратить надвигающийся конец света и спасти Землю.Также зрители смогут наблюдать за невероятными приключениями Скуби-Ду, который будет постоянно впутываться в различные ситуации и бороться со сверхъестественными противниками. Как известно, в оригинальном озвучивании персонажей будут участвовать Зак Эфрон, Марк Уолберг и Аманда Сайфред. Перевод на русский язык осуществит Никита Прозоровский, более узнаваемый по голосу из одноименного анимационного сериала.Первый официальный трейлер был опубликован кинокомпанией в ноябре 2019 года, собрав почти полмиллиона просмотров.