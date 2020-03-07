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Экс-возлюбленный Марии Мироновой рассказал, какая актриса в гневе

Гостем программы «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ, стал экс-возлюбленный Марии Мироновой. Врач Дмитрий Барановский рассказал, какая актриса бывает в гневе, и признался, что ему однажды «досталось лесенкой».

Экс-возлюбленный Марии Мироновой рассказал, какая актриса в гневе


По словам 32-летнего онколога, роман со знаменитостью длился пять месяцев. Дмитрий Барановский признался, что только во время путешествия в Италию пара «свободно себя чувствовала вдвоем». Когда начались их отношения, врач и Мария Миронова пришли к ее матери. Екатерина Градова тогда сказала, что если они смогут прожить год вместе, то тогда можно официально регистрировать отношения.

Актриса, которая старше Дмитрия Барановского на 14 лет, всегда говорила о том, что со всеми бывшими осталась в хороших отношениях. Но врач-онколог стал исключением из правил. Экс-возлюбленный признался, что когда он расстался с актрисой, то позвонил ее матери и все рассказал. Дмитрий Барановский признался, что они обманывали Екатерину Градову и все это время жили вместе. Этого поступка актриса и ее родственница не смогли простить врачу. Кроме этого, онколог признался, что в гневе его возлюбленная была очень импульсивна и ему от нее доставалось.

Дмитрий Барановский в студии программы «Ты не поверишь!» заявил, что мать Марии Мироновой обвиняет его в преследованиях дочери. Екатерина Градова утверждает, что он «врач—маньяк», в результате чего страдает его репутация. Поэтому экс-возлюбленный актрисы хочет обратиться в суд.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:28

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