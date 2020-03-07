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17-летний сын Яны Рудковской выпустил новый трек

Средний сын известного российского продюсера Яны Рудковской активно работает над развитием своей музыкальной карьеры. Недавно ребенок знаменитости от первого брака с Виктором Батуриным Николай рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что выпустил новый трек.
17-летний сын Яны Рудковской выпустил новый трек

«Залетел на совмес к сильнейшему, как прежде. Она любит это», - гласит подпись молодого музыканта к новой публикации. К слову, многие подписчики положительно отозвались о новой композиции Батурина-младшего, а потому в комментариях к посту набралось довольно большое количество восторженных отзывов. К слову, отметилась в дискуссии и сама Яна Рудковская. Мать музыканта одной из первых оставила под его публикацией смайлик в виде сердечка.

Стоит напомнить, что Яна Рудковская воспитывает троих сыновей. Двое из них – 17-летний Николай и 18-летний Андрей, были рождены продюсером еще в первом браке. Есть у нее и юный наследник от брака с фигуристом Евгением Плющенко, который, к слову, решил пойти по стопам отца и делает уверенные шаги в фигурном катании.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:38

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