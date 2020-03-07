Ничем не лучше: Рэпер Гуф обвинил Джигана в употреблении наркотиков
Недавний прямой эфир известного российского рэп-исполнителя Джигана обернулся серьезным скандалом. Во время трансляции в социальной сети Instagram музыкант обвинил своего коллегу Гуфа (Алексея Долматова) в том, что он употребляет наркотики.
Вообще, давай Гуфу характеристику Джиган в выражениях не стеснялся. Часть из озвученных ими слов, очевидно, имеет непечатную форму, поэтому привести их в публикации вряд ли удастся. Вообще же, музыкант заявил, что Долматов «сторчался» и даже пригрозил физическим воздействием всем, кто попытается притронуться к наркотикам. Надо сказать, что реакция самого Гуфа на подобные заявления не заставила себя долго ждать. Исполнитель опубликовал в stories на своей страничке в Instagram своего рода ответ, взаимно обвинив Джигана в том, что он употребляет те же наркотики и увлекается стрип-клубами. «Про наркомана ты никому ничего нового не рассказал. Но теперь давай в стриптиз-клубе, где мы с тобой регулярно встречаемся, ты больше не будешь у меня просить наркотических средств», - заявил Долматов.
Примечательно, что даже поклонники Джигана обратили внимание на его странное поведение во время скандального стрима. Многим, к примеру, не понравилось, что рэпер позволял себе нецензурно выражаться при детях и даже попросил дочь принести ему пиво.
Вообще, давай Гуфу характеристику Джиган в выражениях не стеснялся. Часть из озвученных ими слов, очевидно, имеет непечатную форму, поэтому привести их в публикации вряд ли удастся. Вообще же, музыкант заявил, что Долматов «сторчался» и даже пригрозил физическим воздействием всем, кто попытается притронуться к наркотикам. Надо сказать, что реакция самого Гуфа на подобные заявления не заставила себя долго ждать. Исполнитель опубликовал в stories на своей страничке в Instagram своего рода ответ, взаимно обвинив Джигана в том, что он употребляет те же наркотики и увлекается стрип-клубами. «Про наркомана ты никому ничего нового не рассказал. Но теперь давай в стриптиз-клубе, где мы с тобой регулярно встречаемся, ты больше не будешь у меня просить наркотических средств», - заявил Долматов.
Примечательно, что даже поклонники Джигана обратили внимание на его странное поведение во время скандального стрима. Многим, к примеру, не понравилось, что рэпер позволял себе нецензурно выражаться при детях и даже попросил дочь принести ему пиво.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:02