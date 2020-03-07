Изобретатель Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупостью
Американский изобретатель и главный инженер собственной компании Space Exploration Technologies Corporation Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупостью. Он опубликовал соответствующую запись в личном блоге Twitter.
Генеральный директор Tesla Motorsсчитает реакцию людей на эпидемию китайского вируса преувеличенной. Ранее в американских СМИ сообщалось о том, что распространение коронавируса повлияло на корпорации, которыми руководит Илон Маск. Согласно известным данным, в январе 2020 года завод по производству электромобилей был вынужден приостановить свою работу пока не пройдет очередная вспышка массового заражения.
Кроме того, в начале марта в Калифорнии, где находится главный офис Tesla Motors, руководство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Несмотря на то, что, по прогнозам медиков, эпидемия идет на спад, они не рекомендуют пренебрегать мерами безопасности, как минимум до конца весны.
Примечательно, что изобретатель Илон Маск в ранние годы своей научной деятельности вкладывал большие деньги в развитие фармацевтических компаний, а также изучал распространенные заболевания во всем мире, читая специализированную литературу.
Генеральный директор Tesla Motorsсчитает реакцию людей на эпидемию китайского вируса преувеличенной. Ранее в американских СМИ сообщалось о том, что распространение коронавируса повлияло на корпорации, которыми руководит Илон Маск. Согласно известным данным, в январе 2020 года завод по производству электромобилей был вынужден приостановить свою работу пока не пройдет очередная вспышка массового заражения.
Кроме того, в начале марта в Калифорнии, где находится главный офис Tesla Motors, руководство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Несмотря на то, что, по прогнозам медиков, эпидемия идет на спад, они не рекомендуют пренебрегать мерами безопасности, как минимум до конца весны.
Примечательно, что изобретатель Илон Маск в ранние годы своей научной деятельности вкладывал большие деньги в развитие фармацевтических компаний, а также изучал распространенные заболевания во всем мире, читая специализированную литературу.
В мире
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:14