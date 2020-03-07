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Принц Уильям и Кейт Миддлтон из-за коронавируса могут отменить турне по Австралии

Зарубежное издание The Sun сообщило о том, что из-за эпидемии коронавируса принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон могу отменить турне по Австралии. Королевские особы должны были поехать туда в экстренном порядке.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон из-за коронавируса могут отменить турне по Австралии


Согласно сведениям зарубежного источника, герцогиня и герцог Кембриджские намерены изменит свои планы. Королевскую чету пугает тот факт, что распространение коронавируса в мире продолжается. В Австралии уже подтвердили 63 случая заражения COVID-19, а еще 2 закончились летальным исходом. При этом, в Великобритании зафиксировали 164 человека с этим диагнозом, а 2 пациента скончались после того, как у них был положительный тест на инфекцию.

Кейт Миддлтон и принц Уильям собирались в Австралию для того, чтобы оказать поддержку семьям, которые стали жертвами лесных пожаров. Кроме этого, королевская пара должна была встретиться с героями, которые, несмотря на обстоятельства, сражались с огнем и спасли людей и животных. Герцог Кембриджский ведет переговоры с Скоттом Моррисоном, который является премьером Австралии, чтобы обсудить детали возможной поездки. С официальным приглашением королевской четы пока попросили не спешить. В последний раз Кейт Миддлтон с супругом посещали эту страну шесть лет назад.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:56

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