Более миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома
Более одного миллиарда смартфонов, которые работают под управлением ОС Android, оказались под угрозой взлома хакерами. Такие данные приводятся в результатах исследования, проведенного аналитиками потребительского портала Which.
Сообщается, что на данный момент под угрозой атаки злоумышленников находятся около 40% всех активных пользователей гаджетов на мобильной платформе Android, которые используют устаревшие версии ПО и перестали получать от Google с соответствующими патчами безопасности. Речь идет о версии операционной системы 6.0 и ниже, то есть, наиболее ранних редакциях Android, которые выпускались до 2015 года включительно. Тестирование на безопасность смогли успешно пройти лишь несколько моделей от таких брендов, как LG, Sony, Samsung и Motorola. Как оказалось, старые гаджеты имеют серьезные уязвимости перед наиболее распространенными вредоносными программами. А больше всего стоит беспокоиться владельцам таких устройств, как Sony Xperia S и Samsung Galaxy S3.
Кроме того, всем пользователям, которые используют платформу Android 7.0, выпущенную еще в 2016 году, следует попытаться обновить систему, поскольку данная версия также больше не поддерживается разработчиком. Если же обновить устройство не удается, то его лучше всего заменить, утверждают эксперты.
Сообщается, что на данный момент под угрозой атаки злоумышленников находятся около 40% всех активных пользователей гаджетов на мобильной платформе Android, которые используют устаревшие версии ПО и перестали получать от Google с соответствующими патчами безопасности. Речь идет о версии операционной системы 6.0 и ниже, то есть, наиболее ранних редакциях Android, которые выпускались до 2015 года включительно. Тестирование на безопасность смогли успешно пройти лишь несколько моделей от таких брендов, как LG, Sony, Samsung и Motorola. Как оказалось, старые гаджеты имеют серьезные уязвимости перед наиболее распространенными вредоносными программами. А больше всего стоит беспокоиться владельцам таких устройств, как Sony Xperia S и Samsung Galaxy S3.
Кроме того, всем пользователям, которые используют платформу Android 7.0, выпущенную еще в 2016 году, следует попытаться обновить систему, поскольку данная версия также больше не поддерживается разработчиком. Если же обновить устройство не удается, то его лучше всего заменить, утверждают эксперты.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:51