Более миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома





Сообщается, что на данный момент под угрозой атаки злоумышленников находятся около 40% всех активных пользователей гаджетов на мобильной платформе Android, которые используют устаревшие версии ПО и перестали получать от Google с соответствующими патчами безопасности. Речь идет о версии операционной системы 6.0 и ниже, то есть, наиболее ранних редакциях Android, которые выпускались до 2015 года включительно. Тестирование на безопасность смогли успешно пройти лишь несколько моделей от таких брендов, как LG, Sony, Samsung и Motorola. Как оказалось, старые гаджеты имеют серьезные уязвимости перед наиболее распространенными вредоносными программами. А больше всего стоит беспокоиться владельцам таких устройств, как Sony Xperia S и Samsung Galaxy S3.Кроме того, всем пользователям, которые используют платформу Android 7.0, выпущенную еще в 2016 году, следует попытаться обновить систему, поскольку данная версия также больше не поддерживается разработчиком. Если же обновить устройство не удается, то его лучше всего заменить, утверждают эксперты.