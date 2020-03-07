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Более миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома

Более одного миллиарда смартфонов, которые работают под управлением ОС Android, оказались под угрозой взлома хакерами. Такие данные приводятся в результатах исследования, проведенного аналитиками потребительского портала Which.
Более миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома

Сообщается, что на данный момент под угрозой атаки злоумышленников находятся около 40% всех активных пользователей гаджетов на мобильной платформе Android, которые используют устаревшие версии ПО и перестали получать от Google с соответствующими патчами безопасности. Речь идет о версии операционной системы 6.0 и ниже, то есть, наиболее ранних редакциях Android, которые выпускались до 2015 года включительно. Тестирование на безопасность смогли успешно пройти лишь несколько моделей от таких брендов, как LG, Sony, Samsung и Motorola. Как оказалось, старые гаджеты имеют серьезные уязвимости перед наиболее распространенными вредоносными программами. А больше всего стоит беспокоиться владельцам таких устройств, как Sony Xperia S и Samsung Galaxy S3.

Кроме того, всем пользователям, которые используют платформу Android 7.0, выпущенную еще в 2016 году, следует попытаться обновить систему, поскольку данная версия также больше не поддерживается разработчиком. Если же обновить устройство не удается, то его лучше всего заменить, утверждают эксперты.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:51

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