Эксперты: В 2020 году российский авторынок может столкнуться с новыми вызовами





В феврале авторынок РФ продемонстрировал падение – автолюбители купили более 119 тысяч новых машин, но это на 2,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Андрей Павлович, который является председателем правления АГ «Авилон», считает, что на спрос оказали влияние драйверы, характерные для начала года. Это касается моделей, которые автолюбители заказали в конце прошлого года, но пришли они уже в начале 2020 года. Кроме этого, многие клиенты стараются приобрести автомобили прошлого модельного года, так как у них наиболее привлекательные цены. Также на динамику российского авторынка повлияли акции импортеров, которые распространялись на флагманские модели известных брендов, и аномально теплая зима.Падение спроса в прошлом месяце было зафиксировано у таких лидеров рынка как Skoda, АвтоВАЗ и Kia. Уверенность могут демонстрировать только автопроизводители, в модельном ряду которых есть массовые кроссоверы. Например, следует отметить рост продаж бестселлеров сегмента SUV: Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta, Nissan Qasqhqai и Toyota RAV4.Эксперты также говорят о возможном дефиците авто у российских дилеров, так как есть перебои в поставках китайских комплектующих из-за эпидемии коронавируса. На данный момент пополнение товарных запасов стабильно, поэтому дефицит может возникнуть только по некоторым моделям автомобилей. Поэтому эксперты не относят коронавирус к форс-мажорной ситуации, так как его влияние на авторитейл минимально.