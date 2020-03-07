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Эксперты: В 2020 году российский авторынок может столкнуться с новыми вызовами

По мнению экспертов, новый год начался для российского авторынка достаточно хорошо благодаря распродажам прошлогодних автомобилей. Но в 2020 году эта отрасль, по мнению специалистов, может столкнуться с новыми вызовами.



В феврале авторынок РФ продемонстрировал падение – автолюбители купили более 119 тысяч новых машин, но это на 2,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Андрей Павлович, который является председателем правления АГ «Авилон», считает, что на спрос оказали влияние драйверы, характерные для начала года. Это касается моделей, которые автолюбители заказали в конце прошлого года, но пришли они уже в начале 2020 года. Кроме этого, многие клиенты стараются приобрести автомобили прошлого модельного года, так как у них наиболее привлекательные цены. Также на динамику российского авторынка повлияли акции импортеров, которые распространялись на флагманские модели известных брендов, и аномально теплая зима.

Падение спроса в прошлом месяце было зафиксировано у таких лидеров рынка как Skoda, АвтоВАЗ и Kia. Уверенность могут демонстрировать только автопроизводители, в модельном ряду которых есть массовые кроссоверы. Например, следует отметить рост продаж бестселлеров сегмента SUV: Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta, Nissan Qasqhqai и Toyota RAV4.

Эксперты также говорят о возможном дефиците авто у российских дилеров, так как есть перебои в поставках китайских комплектующих из-за эпидемии коронавируса. На данный момент пополнение товарных запасов стабильно, поэтому дефицит может возникнуть только по некоторым моделям автомобилей. Поэтому эксперты не относят коронавирус к форс-мажорной ситуации, так как его влияние на авторитейл минимально.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:47

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