Россия бесплатно передала США технологию ударного вертолета





В публикации отмечается, что русские использовали вертолеты, разработанные на базе сосной схемы, на протяжении многих лет. При этом, как заявил один из руководителей AVX Трой Гаффи, в то время российские инженеры были очень открытыми и охотно делились своими технологиями. «Они активно демонстрировали техническую документацию на разного рода мероприятиях. Им удалось разработать критерий разноса, который оказался работающим», - цитирует издание заявление Гаффи, сделанное еще во время ежегодной конференции американских вооруженных сил в 2019 году.Также сообщается, что инженерные решения, которые использовались КБ «Камов» для создания вертолетов серий Ка-52 и Ка-50, позволили специалистам американского производителя существенно сократить расстояние между несущими винтами разных уровней, а также добиться заметного снижения массы вертолетов.