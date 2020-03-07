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Россия бесплатно передала США технологию ударного вертолета

Специалисты отечественного КБ «Камов» бесплатно передали американским коллегам из компании AVX технологии советских времен, благодаря которым последние разработали разведывательно-ударный вертолет CCH. Об этом сообщает издание The Aviationist.
Россия бесплатно передала США технологию ударного вертолета

В публикации отмечается, что русские использовали вертолеты, разработанные на базе сосной схемы, на протяжении многих лет. При этом, как заявил один из руководителей AVX Трой Гаффи, в то время российские инженеры были очень открытыми и охотно делились своими технологиями. «Они активно демонстрировали техническую документацию на разного рода мероприятиях. Им удалось разработать критерий разноса, который оказался работающим», - цитирует издание заявление Гаффи, сделанное еще во время ежегодной конференции американских вооруженных сил в 2019 году.

Также сообщается, что инженерные решения, которые использовались КБ «Камов» для создания вертолетов серий Ка-52 и Ка-50, позволили специалистам американского производителя существенно сократить расстояние между несущими винтами разных уровней, а также добиться заметного снижения массы вертолетов.

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Политика
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:41

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