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Названы лучшие смартфоны на март 2020 года в разных ценовых категориях

Составлен список из лучших смартфонов на март 2020 года в разных ценовых категориях. Первое место среди всех аппаратов в группе до 8 тысяч рублей заняла модель Redmi 8.

При невысокой цене гаджет снабжен аккумулятором на 5 тысяч мА/ч с возможностью использования зарядки на 18 Вт. Объём ОЗУ составляет 4 Гб, а ПЗУ - 64 Гб. У камеры есть базовый модуль с матрицами на 12 и 2 Mpx и селфишотом - на 8 Mpx. Snapdragon 439 используется в качестве процессора. Отсутствует модуль NFC. Второе место принадлежит Huawei Y7 2019. Модель имеет большое количество отличий от своего прямого конкурента, но у него более мощная основная камера - 13 Mpx. Тройку лидеров замыкает смартфон Meizu M8, который потеснил Nokia 5.1 Plus.

В категории гаджетов до 20 тысяч рублей лидером является модель Redmi Note 8 Pro. У устройства есть ОЗУ объёмом 6 Гб и ПЗУ - 128 Гб, четырёхмодульная камера, NFC-модуль, батарея на 4,5 тысяч мА/ч. Helio G90T является процессором. На втором месте стоит Huawei nova 5T с ОЗУ на 6 Гб и ПЗУ - 128 Гб. У устройства сравнительно низкий по ёмкости аккумулятор 3,75 тысячи мА/ч. Закрывает тройку в этой ценовой группе Realme XT. Смартфон получил память согласно формуле 8/128 Гб, базовый модуль камеры на 64 Mpx и три дополнительных датчика. Дисплей - Super AMOLED. Snapdragon 712 используется в качестве процессора.

В группе до 40 тысяч рублей лучшим гаджетом назван OnePlus 7T, второе место занимает Samsung Galaxy S10, третье - Sony Xperia 5. Среди смартфонов дороже 40 тысяч рублей можно выделить Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro и Huawei Mate 30 Pro.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:09

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