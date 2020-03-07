Звезда «Дом-2» Рита Ларченко отдыхает в Сочи с новым бойфрендом





Так, еще совсем недавно Рита Ларченко проводила время на Бали, но вернувшись в Россию вновь отправилась отдыхать. В своем личном блоге она написала, что сейчас у нее все прекрасно, а главное есть мужчина рядом.Более того, своего избранника Ларченко показала сначала в stories, а потом и на фото. Девушка сообщила, вместе с возлюбленным они хотят отправится в казино, чтобы выиграть там куш. Все разы новый молодой человек Риты был в темных очках, но поклонники экс-участницы телестройки отметили, что они красиво смотрятся вместе.Напомним, ранее Рита Ларченко утверждала, что у нее отношения с бизнесменом Максимом Прокопьевым, но уже тогда ее фолловеры сомневались в том, что это так.Сейчас они уверенны, что на снимках не Максим, а другой молодой человек, возможно, он и сделает счастливой звезду проекта «Дом-2» Риту Ларченко.