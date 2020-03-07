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Звезда «Дом-2» Рита Ларченко отдыхает в Сочи с новым бойфрендом

У звезды реалити-проекта «Дом-2» Риты Ларченко, как оказалось, в личной жизни все отлично. После ухода с телестройки она, наконец, показала своего нового избранника. Известно, что вместе с молодым человеком красотка отдыхает в Сочи.

Звезда «Дом-2» Рита Ларченко отдыхает в Сочи с новым бойфрендом

Так, еще совсем недавно Рита Ларченко проводила время на Бали, но вернувшись в Россию вновь отправилась отдыхать. В своем личном блоге она написала, что сейчас у нее все прекрасно, а главное есть мужчина рядом.

Более того, своего избранника Ларченко показала сначала в stories, а потом и на фото. Девушка сообщила, вместе с возлюбленным они хотят отправится в казино, чтобы выиграть там куш. Все разы новый молодой человек Риты был в темных очках, но поклонники экс-участницы телестройки отметили, что они красиво смотрятся вместе.

Напомним, ранее Рита Ларченко утверждала, что у нее отношения с бизнесменом Максимом Прокопьевым, но уже тогда ее фолловеры сомневались в том, что это так.


Сейчас они уверенны, что на снимках не Максим, а другой молодой человек, возможно, он и сделает счастливой звезду проекта «Дом-2» Риту Ларченко.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:04

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