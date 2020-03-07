Евгения Медведева продемонстрировала женственный образ в маленьком черном платье

На фотоснимках Евгения Медведева позирует в маленьком черном платье, которое выгодно подчеркивает фигуру, и лаковых туфлях на высоком каблуке. Несмотря на откровенность образа, по мнению поклонников, кадры получились достаточно сдержанными, поскольку контрастность и минимализм цветовой гаммы уравновешивает посыл женской привлекательности.20-летняя фигуристка в одиночном катании в 2020 году заняла 5-ое место в рейтинге Международной федерации, управляющей всеми коньковыми видами спорта. В свои юные годы, спортсменка стала обладательницей более 20 наград и титулов. С 2018 года она тренируется у Брайана Орсера в Toronto Cricket, Skating and Curling Club. Евгения Медведева регулярно публикует снимки с Канады, в частности недавние фотографии в платье.Подписчики блога фигуристки оставили более тысячи комментариев под серией фото, с многочисленными комплиментами и восторженными откликами.