Правительство распорядилось выделить 1,2 миллиарда на выплаты медикам
В соответствии с новым распоряжением Кабинета министров около 1,16 миллиардов рублей будет распределено между регионами страны для осуществления стимулирующих денежных выплат в пользу медицинских работников. Речь идет о выплатах за выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации или медосмотров.
Соответствующий проект распоряжения Кабмина уже утвержден по итогам заседания правительства, которое прошло 5 марта. Сообщается, что на эти цели выделяются разные суммы в зависимости от субъекта Федерации. Так, для Москвы предусмотрено свыше 68 миллионов рублей, чуть более 38 миллионов получит Подмосковье. А вот для петербургских медиков министры запланировали 34,1 миллиона рублей. Суммы, эквивалентные примерно 30 миллионам будут распределены в Красноярском и Краснодарском крае.
По некоторым данным, медикам за каждое выявленное онкологическое заболевание будут выплачивать 1000 рублей. В данном случае 50% от этой суммы полагается врачу, который ответственен за организацию и проведение медицинского осмотра, а остальные средства будут распределяться между теми сотрудниками, которые назначили соответствующие процедуры, выполнили, а также поставили пациента на диспансерный контроль.
Соответствующий проект распоряжения Кабмина уже утвержден по итогам заседания правительства, которое прошло 5 марта. Сообщается, что на эти цели выделяются разные суммы в зависимости от субъекта Федерации. Так, для Москвы предусмотрено свыше 68 миллионов рублей, чуть более 38 миллионов получит Подмосковье. А вот для петербургских медиков министры запланировали 34,1 миллиона рублей. Суммы, эквивалентные примерно 30 миллионам будут распределены в Красноярском и Краснодарском крае.
По некоторым данным, медикам за каждое выявленное онкологическое заболевание будут выплачивать 1000 рублей. В данном случае 50% от этой суммы полагается врачу, который ответственен за организацию и проведение медицинского осмотра, а остальные средства будут распределяться между теми сотрудниками, которые назначили соответствующие процедуры, выполнили, а также поставили пациента на диспансерный контроль.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:34