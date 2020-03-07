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В Великобритании пропавшая 11 лет назад кошка вернулась к хозяйке

Кошка, пропавшая 11 лет назад, вернулась к хозяйке. Женщина уже потеряла всякую надежду увидеть любимицу, однако благодаря местному центру спасения животных это произошло..

Хозяйкой потерявшейся кошки по кличке Мисси оказалась 72-летняя Ева МакДоннелл из Бирмингема. Она рассказала, что её питомица пропала 11 лет назад. Животному удалось незаметно прокрасться на заднее сидение машины и там уснуть. Ева не смогла заметить наличие кошки в автомобиле. По пути женщина решила остановиться и приобрести молока, а Мисси выскочила через открытый люк в крыше и сбежала. Длительный период времени её разыскивали, пока не потеряли надежду обнаружить.

Однако произошло чудо. Благодаря сообщению от местного центра спасения животных стало известно, что питомица женщины была найдена в 13 км от дома. Кошка жила на улице и питалась объедками. У неё выявили микрочип, с помощью которого и представилась возможность связаться с хозяйкой. В течении недели ветеринары обследовали и лечили кошку, а позднее вернули её Еве МакДоннелл. Женщине до сих пор не верится, что Мисси всё таки оказалась дома.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:59

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