Звезду «Дом-2» Сашу Черно заставляют общаться с мамой





Участница проекта «Дом-2» Саша Черно уверена, что ее мама нашла то место, где ей будут платить деньги за ее присутствие, но искренних чувств по отношению к ней она не испытывает. В личном блоге Саша посвятила матери целую публикацию. Звезда «Дом-2» заверяет, что у нее не получиться наладить отношения с мамой ни при каких обстоятельствах. Тем не менее, Ирина Головченко продолжает из раза в раз приходить на проект, что очень выводит из себя Черно.Своих негативных чувств по отношению к собственной матери Саша Черно даже не пытается скрыть. Более того, девушка открыто говорит, что не хочет ее видеть. Однако что именно раздражает Сашу до конца неясно. Одни говорят, Черно бесит то, что ее мама зарабатывает за счет проекта «Дом-2», другие уверенно заявляют - она не может простить матери просьбы дать ей денег.Не действуют на участницу проекта «Дом-2» Сашу Черно и доводы поклонников, они просят девушку простить мать, но та непреклонна.