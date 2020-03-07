АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы способы снижения риска развития рака толстой…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Медики рассказали, как правильно получить из молока максимальную пользу

Американские медики из Гарвардского университета сообщили, что употребление молока в зрелом возрасте снижает риск возникновения остеопороза. Согласно официальным данным, молочные продукты улучшают качество жизни более 10 миллионов мужчин и женщин старше 50 лет.
Медики рассказали, как правильно получить из молока максимальную пользу

Остеопороз – это прогрессирующее системное заболевание скелета с характерным снижением плотности костей и усиления их хрупкости, вследствие преобладания катаболизма. Миллионы пожилых людей находятся в зоне риска переломов и чувствуют боль даже во время обычной ходьбы. Однако, ученым удалось найти способ предотвратить последствия недуга.

Врачи убеждены, что молоко и кисломолочные продукты содержат активные микрокомпоненты, стимулирующие усвоение кальция и животного белка, которые в свою очередь являются незаменимыми элементами для построения и обновления костей. Кроме того, медики отметили пользу витамина D в качестве дополнительного катализатора в обменных процессах организма.

Напоследок, американские специалисты порекомендовали обязательно добавить в свой рацион молочные продукты питания всем мужчинам и женщинам в зрелом возрасте, кроме тех, кто страдает от непереносимости лактозы.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Volkswagen сообщила о дате старта продаж кроссовера Tayron…
Профессор Александр Чепурнов назвал суррогатного партнера «мужем на…
Звезда «Дом-2» Рита Ларченко отдыхает в Сочи с новым…
«Не коронавирус»: Алла Пугачева не смогла отметить праздник желтых цветов из-за…
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч…
Звезду «Дом-2» Сашу Черно заставляют общаться с…
Названы способы снижения риска развития рака толстой…
"Слезы и сопли": Анфиса Чехова рассказала, как в шоу "Модель XL" проходила смена…
«Шикарные мальчишки»: Елена Малышева рассказала, где учились и кем работают ее…
Международный женский день: Голливудские актрисы, поборовшие рак молочной…
Disney приступает к работе над сериалом-приквелом к фильму «Красавица и…
"Крутая эмоциональная разгрузка": Ляйсан Утяшева рисует картины вместе с Павлом Волей и…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова впервые спела…
"Чистой воды хайп": Роза Сябитова высказала о девушке, попросившей Владимира Путина жениться на…
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова утверждает, что вернется на шоу в качестве…
Дочь Юлии Началовой продолжает писать умершей певице…
Елена Малышева сообщила, что её невестка узнала о смерти матери прямо в…
В Великобритании рассматривают запрет на допуск пожилых людей на футбольные…
«Хожу к психологу, чтобы мужу все не рассказывать»: Мария Машкова призналась в скандалах с…
"Любите и будьте любимы": Александр Васильев поздравил девушек с наступающим 8…
Стали известны заработки Собчак, Дудя и других звезд на каналах в…
Ксения Собчак поместила на карантин китайского репетитора…
BabyZone выпустил очередное DeepFake-видео с участием Роберта Дауни-младшего в Mortal Kombat…
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали…
Кристина Агилера выпустила официальный саундтрек к обновленной версии «Мулан» от…
Супруга Михаила Ефремова заявила, что из-за актерской импровизации ее мужа не пустили в…
Любовь Толкалина о феминизме: "Просто не понимаю, что за слово такое…
Две зебры в перчатках: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова против диджея Фионы…
Просмотреть все новости