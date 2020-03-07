Медики рассказали, как правильно получить из молока максимальную пользу





Остеопороз – это прогрессирующее системное заболевание скелета с характерным снижением плотности костей и усиления их хрупкости, вследствие преобладания катаболизма. Миллионы пожилых людей находятся в зоне риска переломов и чувствуют боль даже во время обычной ходьбы. Однако, ученым удалось найти способ предотвратить последствия недуга.Врачи убеждены, что молоко и кисломолочные продукты содержат активные микрокомпоненты, стимулирующие усвоение кальция и животного белка, которые в свою очередь являются незаменимыми элементами для построения и обновления костей. Кроме того, медики отметили пользу витамина D в качестве дополнительного катализатора в обменных процессах организма.Напоследок, американские специалисты порекомендовали обязательно добавить в свой рацион молочные продукты питания всем мужчинам и женщинам в зрелом возрасте, кроме тех, кто страдает от непереносимости лактозы.