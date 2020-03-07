Названы способы снижения риска развития рака толстой кишки





Как отмечают ученые, уменьшить или напротив увеличить риск развития колоректального рака может рацион питания. Вместе с пищей человеческий организм не просто насыщается ценными питательными веществами вроде углеводов, жиров и белков, но еще и получает важные минералы, витамины и другие элементы. В этом случае избежать рака толстой кишки поможет рацион насыщенный большим количеством клетчатки. А вот те, кто постоянно питается одними и теми же продуктами и деликатесами, уверены ученые, наносят своему здоровью непоправимый вред. «В таких случаях риск развития онкологии кишечника может быть увеличен или снижен в зависимости от рациона питания», - утверждают они.Среди продуктов, которые повышают риск развития заболевания ученые называют прежде всего мясо и спиртное. По их словам, для профилактики лучше всего пореже питаться свининой и говядиной, мясом ягненка, стараться не пить спиртное и бросить курить. Помогут поддерживать здоровье в хорошем состоянии овощи и фрукты.Еще одним способом защититься от колоректального рака медики называют двигательную активность. Физические нагрузки, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе также важны, как и здоровое питание. Если человек будет правильно питаться и много двигаться, иными словами, вести здоровый образ жизни, риск появления новообразований в кишечнике снижается в два раза. Кроме того, специалисты также советуют отдавать предпочтение продуктам растительного происхождения. Для этого, добавляют они, совсем не нужно становиться вегетарианцем. Наибольшую пользу, кроме фруктов и овощей, принесут также орехи и цельнозерновые злаки.Наконец, напоминают ученые-медики, очень важным аспектом является врачебный контроль. Во избежание проблем следует регулярно проходить обследование, тем более, что ранее обнаружение заболевания существенно повышает шансы на успешное излечение.