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Названы способы снижения риска развития рака толстой…
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Названы способы снижения риска развития рака толстой кишки

Специалисты клиники при Лейпцигском университете отмечают, что рак толстой кишки или колоректальный рак на данный момент является третьим по распространенности видом злокачественных новообразований среди мужчин и вторым – среди женщин. В связи с этим специалисты решили рассказать о том, что поможет сократить риски развития этого заболевания.
Названы способы снижения риска развития рака толстой кишки

Как отмечают ученые, уменьшить или напротив увеличить риск развития колоректального рака может рацион питания. Вместе с пищей человеческий организм не просто насыщается ценными питательными веществами вроде углеводов, жиров и белков, но еще и получает важные минералы, витамины и другие элементы. В этом случае избежать рака толстой кишки поможет рацион насыщенный большим количеством клетчатки. А вот те, кто постоянно питается одними и теми же продуктами и деликатесами, уверены ученые, наносят своему здоровью непоправимый вред. «В таких случаях риск развития онкологии кишечника может быть увеличен или снижен в зависимости от рациона питания», - утверждают они.

Среди продуктов, которые повышают риск развития заболевания ученые называют прежде всего мясо и спиртное. По их словам, для профилактики лучше всего пореже питаться свининой и говядиной, мясом ягненка, стараться не пить спиртное и бросить курить. Помогут поддерживать здоровье в хорошем состоянии овощи и фрукты.

Еще одним способом защититься от колоректального рака медики называют двигательную активность. Физические нагрузки, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе также важны, как и здоровое питание. Если человек будет правильно питаться и много двигаться, иными словами, вести здоровый образ жизни, риск появления новообразований в кишечнике снижается в два раза. Кроме того, специалисты также советуют отдавать предпочтение продуктам растительного происхождения. Для этого, добавляют они, совсем не нужно становиться вегетарианцем. Наибольшую пользу, кроме фруктов и овощей, принесут также орехи и цельнозерновые злаки.

Наконец, напоминают ученые-медики, очень важным аспектом является врачебный контроль. Во избежание проблем следует регулярно проходить обследование, тем более, что ранее обнаружение заболевания существенно повышает шансы на успешное излечение.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:29

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