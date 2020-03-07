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Компания Volkswagen сообщила о дате старта продаж кроссовера Tayron GTE

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen сообщил о дате старта продаж обновлённой версии кроссовера Tayron - Tayron GTE Plug-In Hybrid Edition. Автомобиль поступит на рынок в июне 2020 года.


Кроссовер Volkswagen Tayron GTE оснащён заряжаемой гибридной силовой установкой на базе 1,4-литрового TSI с использованием топлива - 2 литра на 100 км. Недавно стали появляться настоящие снимки машины, которые сделаны на заводе FAW-Volkswagen. Вероятно, производитель приступил к тестовой сборке автомобиля. Судя по фото, отличительными чертами кроссовера стали бампер со светодиодными ДХО C-образной формы, оптика и радиаторная решетка. В машине имеется электромотор мощностью 150 л.с.

Благодаря высокоэффективным аккумуляторам кроссовер преодолевает до 50 км. Volkswagen Tayron GTE оснащён цифровой 10,3-дюймовой приборной панелью, информационным и развлекательным комплексом, управляемым с помощью сенсора, камерами кругового обзора. В дополнительную комплектацию входят круиз-контроль, помощник контроля "слепых" зон. О стоимости кроссовера на данный момент не известно, однако обычная версия автомобиля на рынке оценивается от 1,8 млн до 3,1 млн рублей.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:12

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