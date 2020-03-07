Компания Volkswagen сообщила о дате старта продаж кроссовера Tayron GTE
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen сообщил о дате старта продаж обновлённой версии кроссовера Tayron - Tayron GTE Plug-In Hybrid Edition. Автомобиль поступит на рынок в июне 2020 года.
Кроссовер Volkswagen Tayron GTE оснащён заряжаемой гибридной силовой установкой на базе 1,4-литрового TSI с использованием топлива - 2 литра на 100 км. Недавно стали появляться настоящие снимки машины, которые сделаны на заводе FAW-Volkswagen. Вероятно, производитель приступил к тестовой сборке автомобиля. Судя по фото, отличительными чертами кроссовера стали бампер со светодиодными ДХО C-образной формы, оптика и радиаторная решетка. В машине имеется электромотор мощностью 150 л.с.
Благодаря высокоэффективным аккумуляторам кроссовер преодолевает до 50 км. Volkswagen Tayron GTE оснащён цифровой 10,3-дюймовой приборной панелью, информационным и развлекательным комплексом, управляемым с помощью сенсора, камерами кругового обзора. В дополнительную комплектацию входят круиз-контроль, помощник контроля "слепых" зон. О стоимости кроссовера на данный момент не известно, однако обычная версия автомобиля на рынке оценивается от 1,8 млн до 3,1 млн рублей.
Кроссовер Volkswagen Tayron GTE оснащён заряжаемой гибридной силовой установкой на базе 1,4-литрового TSI с использованием топлива - 2 литра на 100 км. Недавно стали появляться настоящие снимки машины, которые сделаны на заводе FAW-Volkswagen. Вероятно, производитель приступил к тестовой сборке автомобиля. Судя по фото, отличительными чертами кроссовера стали бампер со светодиодными ДХО C-образной формы, оптика и радиаторная решетка. В машине имеется электромотор мощностью 150 л.с.
Благодаря высокоэффективным аккумуляторам кроссовер преодолевает до 50 км. Volkswagen Tayron GTE оснащён цифровой 10,3-дюймовой приборной панелью, информационным и развлекательным комплексом, управляемым с помощью сенсора, камерами кругового обзора. В дополнительную комплектацию входят круиз-контроль, помощник контроля "слепых" зон. О стоимости кроссовера на данный момент не известно, однако обычная версия автомобиля на рынке оценивается от 1,8 млн до 3,1 млн рублей.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:12