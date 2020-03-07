"Слезы и сопли": Анфиса Чехова рассказала, как в шоу "Модель XL" проходила смена имиджа
Анфиса Чехова рассказала в социальной сети Instagram, как в шоу "Модель XL" проходила смена имиджа. Телеведущая отметила, что у участниц были "слезы и сопли".
Недавно Анфиса Чехова сообщила, что стала членом жюри в реалити-шоу под названием "Модель XL". Сегодня исполнительница анонсировала новый выпуск телепередачи и опубликовала несколько кадров с будущего эфира. На видео участницы проекта показаны до и после переменам во внешности. В комментарии телеведущая написала: "Слезы, сопли, мат-перемат — именно так проходила у наших Моделей XL смена имиджа". Знаменитость отметила, что стилист реалити-шоу Николай Овечкин безжалостно резал косы и перекрашивал участниц проекта в радикальный красный цвет.
Подписчики написали, что уже с нетерпением ждут выпуска. Пользователи Сети отметили, что стилист поступил правильно и девушки стали выглядеть более привлекательными и даже помолодели на несколько лет. За 30 минут пост Анфисы Чеховой просмотрели почти 8 000 раз.
Недавно Анфиса Чехова сообщила, что стала членом жюри в реалити-шоу под названием "Модель XL". Сегодня исполнительница анонсировала новый выпуск телепередачи и опубликовала несколько кадров с будущего эфира. На видео участницы проекта показаны до и после переменам во внешности. В комментарии телеведущая написала: "Слезы, сопли, мат-перемат — именно так проходила у наших Моделей XL смена имиджа". Знаменитость отметила, что стилист реалити-шоу Николай Овечкин безжалостно резал косы и перекрашивал участниц проекта в радикальный красный цвет.
Подписчики написали, что уже с нетерпением ждут выпуска. Пользователи Сети отметили, что стилист поступил правильно и девушки стали выглядеть более привлекательными и даже помолодели на несколько лет. За 30 минут пост Анфисы Чеховой просмотрели почти 8 000 раз.