Профессор Александр Чепурнов назвал суррогатного партнера «мужем на час»





Александр Чепурнов отметил, что человек, позиционирующий себя как специалист, помогающий мужчинам и женщинам решать свои сексуальные проблемы, на самом деле не имеет ни специального образования, ни морального права заниматься подобным делом. В контексте беседы профессора и журналиста обсуждалось ранее опубликованное интервью с человеком, который предлагает обучающие интимные услуги.По мнению вирусолога, кроме этической стороны, вопрос близко лежит к юридической области, поскольку человек предоставляет психологическую и медицинскую, так называемую помощь, без лицензии и разрешения. Помимо этого, под угрозой оказывается здоровье людей, так как обращение к суррогатному партнеру может привести к венерическим заболеваниям, передающихся половым путем.Напоследок, Александр Чепурнов сравнил такого «специалиста» с «мужем на час», только без ремонта, и еще раз подчеркнул сомнительность такой деятельности