Профессор Александр Чепурнов назвал суррогатного партнера «мужем на час»
Профессор НИИ Александр Чепурнов в недавней беседе с журналистом назвал суррогатного партнера «мужем на час». По мнению вирусолога, услуги сексуальных помощников несут сомнительный характер с точки зрения этики.
Александр Чепурнов отметил, что человек, позиционирующий себя как специалист, помогающий мужчинам и женщинам решать свои сексуальные проблемы, на самом деле не имеет ни специального образования, ни морального права заниматься подобным делом. В контексте беседы профессора и журналиста обсуждалось ранее опубликованное интервью с человеком, который предлагает обучающие интимные услуги.
По мнению вирусолога, кроме этической стороны, вопрос близко лежит к юридической области, поскольку человек предоставляет психологическую и медицинскую, так называемую помощь, без лицензии и разрешения. Помимо этого, под угрозой оказывается здоровье людей, так как обращение к суррогатному партнеру может привести к венерическим заболеваниям, передающихся половым путем.
Напоследок, Александр Чепурнов сравнил такого «специалиста» с «мужем на час», только без ремонта, и еще раз подчеркнул сомнительность такой деятельности
Александр Чепурнов отметил, что человек, позиционирующий себя как специалист, помогающий мужчинам и женщинам решать свои сексуальные проблемы, на самом деле не имеет ни специального образования, ни морального права заниматься подобным делом. В контексте беседы профессора и журналиста обсуждалось ранее опубликованное интервью с человеком, который предлагает обучающие интимные услуги.
По мнению вирусолога, кроме этической стороны, вопрос близко лежит к юридической области, поскольку человек предоставляет психологическую и медицинскую, так называемую помощь, без лицензии и разрешения. Помимо этого, под угрозой оказывается здоровье людей, так как обращение к суррогатному партнеру может привести к венерическим заболеваниям, передающихся половым путем.
Напоследок, Александр Чепурнов сравнил такого «специалиста» с «мужем на час», только без ремонта, и еще раз подчеркнул сомнительность такой деятельности
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:05