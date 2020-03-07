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«Не коронавирус»: Алла Пугачева не смогла отметить праздник желтых цветов из-за болезни

Известная российская певица Алла Пугачева пообщалась с журналистами популярной программы «Ты не поверишь!». В эфире телеканала НТВ Примадонна откровенно призналась, что не смогла полноценно встретить праздник желтых цветов из-за того, что немного приболела.
«Не коронавирус»: Алла Пугачева не смогла отметить праздник желтых цветов из-за болезни

Стоит напомнить, 52 года тому назад артистка основала традицию, став раздавать на улице случайным прохожим цветы. С тех самых пор каждое первое воскресенье весны Алла Борисовна, соблюдая эту традицию, отмечала праздник желтых цветов. «Этот день для меня всегда бы особенным. У меня отличное настроение и желание праздновать, вот только приболела. Не коронавирус, но все же», - посетовала певица. Кроме того, Пугачева предложила другим продолжить эту традицию, даря людям радость.

Примечательно, что даже по словам бывшего супруга Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова, Примадонна уже довольно давно приобщила к этой традиции очень многих звезд российского шоу-бизнеса. «Мы даже если на гастролях находимся, все равно стараемся отмечать этот день. Он очень плотно вошел в тусовку артистов. Особенно это касается тех, кто дружит с Аллой», - заявил поп-король.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:59

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