"Крутая эмоциональная разгрузка": Ляйсан Утяшева рисует картины вместе с Павлом Волей и детьми

Ляйсан Утяшева разместила видео, на котором она рисует картину, рядом с ней с кистью в руке сидит ее сын Роберт. В комментарии знаменитость написала, что это и есть ее хобби. Будучи беременной и в первый и во второй раз она с Павлом Волей много рисовала. Сейчас, когда пара выходная, они стараются уделять данному занятию по 2-3 часа. Ляйсан Утяшева призналась, что в момент когда София и Роберт, что-то рисую и просят ее не смотреть, то это откладываться в их голове, как памятный момент. Когда дети проходят мимо своих картин они всегда вспоминают, как рисовали, смеялись и о чем-то говорили.Ляйсан Утяшева рассказала, что данное хобби развивает у человека память, внимание, терпение, мелкую моторику, воображение, эмоциональную устойчивость и возможность рассказать о себе. В конце спортсменка отметила, что для ее семьи рисование — это эмоциональная разгрузка. Фанаты похвалили звездную семью за красивые картины.