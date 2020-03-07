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"Крутая эмоциональная разгрузка": Ляйсан Утяшева рисует картины вместе с Павлом Волей и детьми

Ляйсан Утяшева показала подписчикам на странице в Instagram, как она рисует картины вместе с супругом Павлом Волей и детьми Софией и Робертом. В комментарии гимнастика рассказала, что такое времяпровождения является хорошей эмоциональной разгрузкой.
"Крутая эмоциональная разгрузка": Ляйсан Утяшева рисует картины вместе с Павлом Волей и детьми

Ляйсан Утяшева разместила видео, на котором она рисует картину, рядом с ней с кистью в руке сидит ее сын Роберт. В комментарии знаменитость написала, что это и есть ее хобби. Будучи беременной и в первый и во второй раз она с Павлом Волей много рисовала. Сейчас, когда пара выходная, они стараются уделять данному занятию по 2-3 часа. Ляйсан Утяшева призналась, что в момент когда София и Роберт, что-то рисую и просят ее не смотреть, то это откладываться в их голове, как памятный момент. Когда дети проходят мимо своих картин они всегда вспоминают, как рисовали, смеялись и о чем-то говорили.

Ляйсан Утяшева рассказала, что данное хобби развивает у человека память, внимание, терпение, мелкую моторику, воображение, эмоциональную устойчивость и возможность рассказать о себе. В конце спортсменка отметила, что для ее семьи рисование — это эмоциональная разгрузка. Фанаты похвалили звездную семью за красивые картины.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:46

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