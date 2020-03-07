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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова впервые спела вживую

Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Бузова впервые спела без фонограммы. После этого, многие пришли к выводу, что вокальные данные звезды все-таки оставляют желать лучшего.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова впервые спела вживую

После того, как Ольга Бузова все-таки запела в живую большинство отметила, что теледиву спасает ее бешеное трудолюбие. Кроме того, у популярной певицы есть харизма и она ни капли не жалеет средств, чтобы раскручивать себя на различных платформах.

К слову, ранее Ольга Бузова не пела живьем, по крайней мере если вокруг было большое скопление людей. Однако на этот раз теледива поступилась своими принципами и запела во время пресс-завтрака Муз-ТВ.


Певица исполнила припев одной из новых своих композиций. Но, видимо Валерии и Иосифу Пригожину такое исполнение не пришлось по душе, потому что Бузова едва попадала в ноты. Тем не менее, саму Ольгу Бузову явно волновало меньше всего, ведь ее поддержал Егор Крид, который пританцовывал. Стоит отметить, что визит Ольги Бузовой на это мероприятие вызвал массу бурных обсуждений в Сети, ведь певица впервые будет одной из ведущих предстоящей премии Муз-ТВ.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:41

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