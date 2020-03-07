ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек





На момент 7-го марта 2020 года зафиксировано 101 тысяча 823 случая заражения коронавирусом в мире. Количество смертельных исходов достигло почти трех с половиной тысяч. Согласно информации опубликованной в издании South China Morning Post, сегодня впервые с 18-го января 2020 года на территории Китая было зарегистрировано менее ста новых обращений пациентов с характерными симптомами COVID-2019.Как известно, о вспышке смертельного вируса неизвестного происхождения, заявили власти КНР в конце декабря 2019 года. Медикам удалось выяснить этиологию заболевания и способ его распространения. Хотя вакцина все еще не разработана, врачи купируют COVID-2019, используя доступные препараты.Согласно официальной статистике, в марте 2020 года сократилось количество новых заражений и повысилась частота случаев полного выздоровления пациентов. Вирусологи убеждены, что всего через несколько месяцев человечество полностью победит коронавирус.