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«Шикарные мальчишки»: Елена Малышева рассказала, где учились и кем работают ее сыновья

Елена Малышева рассказала в интервью, где учились и кем работают ее сыновья Василий и Юрий. Как оказалось, оба наследника телеведущей получили образование в Америке.
«Шикарные мальчишки»: Елена Малышева рассказала, где учились и кем работают ее сыновья

Ведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева призналась, что ее старший сын «глубоко в профессии» и все еще продолжает обучение в медицинском. Ранее он закончил ординатуру, а позже и резидентуру по хирургии, после чего занял пост шефа-резидента одной из крупнейших клиник Нью-Йорка. Сейчас же Юрий Малышев решил освоить новое направление в медицине и поступил в университет на кардиолога.

Младший наследник известной телеведущей выбрал иную сферу самореализации. Василий Малышев получил два образования. В России он закончил юридический, а переехав в Америку – отучился в местной адвокатской школе.

Елена Малышева отметила, что очень гордится своими «шикарными мальчиками» и их достижениями. Единственное, что пока не дает ей покоя, так это то, что младший сын Василий еще не женат. Именно поэтому телеведущая в каждом интервью упоминает о его семейном положении, после чего молодому человеку нередко пишут в Instagram «потенциальные невесты».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:21

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