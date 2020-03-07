«Шикарные мальчишки»: Елена Малышева рассказала, где учились и кем работают ее сыновья

Ведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева призналась, что ее старший сын «глубоко в профессии» и все еще продолжает обучение в медицинском. Ранее он закончил ординатуру, а позже и резидентуру по хирургии, после чего занял пост шефа-резидента одной из крупнейших клиник Нью-Йорка. Сейчас же Юрий Малышев решил освоить новое направление в медицине и поступил в университет на кардиолога.Младший наследник известной телеведущей выбрал иную сферу самореализации. Василий Малышев получил два образования. В России он закончил юридический, а переехав в Америку – отучился в местной адвокатской школе.Елена Малышева отметила, что очень гордится своими «шикарными мальчиками» и их достижениями. Единственное, что пока не дает ей покоя, так это то, что младший сын Василий еще не женат. Именно поэтому телеведущая в каждом интервью упоминает о его семейном положении, после чего молодому человеку нередко пишут в Instagram «потенциальные невесты».