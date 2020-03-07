"Чистой воды хайп": Роза Сябитова высказала о девушке, попросившей Владимира Путина жениться на ней

Накануне президент РФ Владимир Путин был в городе Иваново с рабочим визитом. Во время общения с местными жителями, одна из девушек предложила главе государства жениться на ней. Сегодня Роза Сябитова рассказала, что ей позвонили несколько корреспондентов СМИ с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Соведущая телепрограммы "Давай поженимся" решила не сообщать полностью свое выказывание, а только передала фанатам его суть.Роза Сябитова считает, что в поступке девушки нет желания выйти замуж за надежного и хорошего мужчину, поскольку предложения должен делать именно представитель сильной половины человечества. Знаменитость отметила: "Здесь чистой воды хайп, и желание привлечь к себе внимание любым способом". Также телеведущая написала, что "новоиспечённая невеста" уже даёт интервью на федеральном канале. Роза Сябитова с возмущением отметила: "Похоже вернулись потомки бандитов 90-х, только теперь они уничтожают нас не физически, а психологически".