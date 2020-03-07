Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова утверждает, что вернется на шоу в качестве ведущей





И участники «Дома-2» и все ведущие обходят стороной вопросы о том, куда на два месяца пропала Ефременкова из эфира. Даже штатная «всезнайка», Александра Черно, ни разу не высказалась по этому поводу. Только частые вопросы поклонников в социальных сетях и, может быть, фраза Ксении Бородиной о «невеликой потере», сподвигли пропавшую девушку написать о идущем разбирательстве и высказать уверенность в его удачном завершении.У зрителей есть определенные сомнения, будет ли результат в пользу Ефременковой, так как и без неё все справляются: и Антон Беккужев, и участники, которые проводят конкурсы на Острове Любви и на поляне. Комментаторы не исключают, что Юлия Ефременкова могла выдумать всю историю с разбирательством, чтобы поднять себе популярность.