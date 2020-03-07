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Международный женский день: Голливудские актрисы, поборовшие рак молочной железы

Согласно официальной статистике, ежегодно в мире регистрируется более полутора миллиона случаев заболевания раком молочной железы, который не щадит никого. В преддверье Международного женского дня журналисты назвали выдающихся голливудских актрис, поборовших онкологию.
Международный женский день: Голливудские актрисы, поборовшие рак молочной железы

85-летняя Маргарет Натали Смит, более известная по роли Минервы Макгонагалл в экранизации по серии романов о Гарри Поттере, узнала о своем диагнозе в 2007 году во время съемок шестой части фильма. Несмотря на всю серьезность положения, актриса прошла курсы химиотерапии, не прекращая играть в кино. Ей удалось не только побороть рак, но и помочь другим, регулярно жертвуя миллионы долларов на благотворительность.

71-летняя Кэтлин Дойл Бэйтс, сыгравшая легендарных героинь кинокартин «Титаник», «Паутина Шарлотты» и «Золотой компас» в 2003 году излечилась от рака яичников, а в 2012 году узнала об злокачественных образованиях в груди. Актриса перенесла двойную мастэкомию и после длительного лечения смогла достичь ремиссии.

48-летняя голливудская звезда Кристина Эпплгейт тоже пострадала от онкологии, о которой узнала на 36 году жизни. Болезнь удалось диагностировать на ранней стадии, потому она выбрала самый радикальный метод лечения, из-за чего ей пришлось удалить обе груди и это избавило её от многих проблем, а также на 100% предупредило возможность рецидива.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:14

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