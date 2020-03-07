Дочь Юлии Началовой продолжает писать умершей певице письма





Как рассказывает отец артистки Виктор Началов, юная Вера продолжает писать письма матери и верит, что она находится на облаках и окружена ангелами, которые теперь поют с ней вместе. В настоящий момент Вера Алдонина проживает с дедушкой и бабушкой, кроме того, она довольно часто гостит в семье у своего отца Евгения Алдонина. Отец Юлии Началовой также рассказал, что сумел пережить утрату дочери только благодаря внучке, которая и стала той самой ниточкой, связавшей пожилых родителей певицы с жизнью.Более того, Виктор Началов подчеркивает, что Вера пока никуда не планирует от них уезжать. Девочка даже старается лишний раз не плакать, чтобы не расстраивать пожилую пару. Между тем и родителям покойной знаменитости приходится, как выразился Виктор Васильевич «сжать душу в кулак»