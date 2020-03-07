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Дочь Юлии Началовой продолжает писать умершей певице письма

Не так давно в продаже появилась книга о жизни и смерти известной российской певицы Юлии Началовой под названием «Письма отца к дочери». На страницах этого издания родители артистки делятся подробностями из прошлой жизни, при этом, немаленькая часть книги посвящена 13-летней Вере Алдониной – дочери покойной. Как оказалось, юная наследница исполнительницы продолжает писать матери письма.
Дочь Юлии Началовой продолжает писать умершей певице письма

Как рассказывает отец артистки Виктор Началов, юная Вера продолжает писать письма матери и верит, что она находится на облаках и окружена ангелами, которые теперь поют с ней вместе. В настоящий момент Вера Алдонина проживает с дедушкой и бабушкой, кроме того, она довольно часто гостит в семье у своего отца Евгения Алдонина. Отец Юлии Началовой также рассказал, что сумел пережить утрату дочери только благодаря внучке, которая и стала той самой ниточкой, связавшей пожилых родителей певицы с жизнью.

Более того, Виктор Началов подчеркивает, что Вера пока никуда не планирует от них уезжать. Девочка даже старается лишний раз не плакать, чтобы не расстраивать пожилую пару. Между тем и родителям покойной знаменитости приходится, как выразился Виктор Васильевич «сжать душу в кулак»

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:28

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