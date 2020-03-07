"Любите и будьте любимы": Александр Васильев поздравил девушек с наступающим 8 марта

Александр Васильев показал фанатам свою новую фотографию, на которой он запечатлен в голубом пиджаке. В комментарии к своей публикации знаменитость написал, что красота женщин способна очаровать с первого взгляда. Историк моды отметил, что девушки вдохновляют своим шармом и обаянием, и пожелал им оставаться такими же блистательными и уникальными, а также дарить добро своим родным и близким людям. В конце своего поста Александр Васильев заявил, что лучшим подарком на 8 марта он считает духи, которые будут ассоциироваться и только с любимым и станут кодом для определенного человека.Также знаменитость поздравил всех девушек с наступающим праздником весны. При этом телеведущий отключил возможность комментировать свои публикации. Но преданные поклонники Александра Васильева не растерялись и за несколько десятков минут оставили почти 2 500 лайков.