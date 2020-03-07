Стали известны заработки Собчак, Дудя и других звезд на каналах в YouTube

Проанализировали видео-контент звезд отечественного шоу-бизнеса специалисты агенства SALO. По их данным те, кто приглашает к себе на программы других знаменитых личностей, вполне популярны, а также успешны. Для своих исследований они взяли самые популярные каналы в Сети. Также они рассмотрели прайсы на рекламу представителей этих каналов.Выяснилось, что больше всех заработал Юрий Дудь. Только по скромным подсчетам представителей агенства его доход составил 57,5 миллионов рублей. На втором месте оказалась, Регина Тодоренко, которая смогла с помощью YouTube заработать 26 миллионов. Третьей в этом рейтинге стала Ирина Шихман со своей авторской программой “А поговорить”, ее доход составил 16,6 миллионов. А вот знаменитая телеведущая Ксения Собчак попала на четвертое место, ее заработок составил 15,7 миллионов рублей.