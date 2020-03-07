Елена Малышева сообщила, что её невестка узнала о смерти матери прямо в роддоме





Елена Малышева постоянно твердит о том, что у неё хорошая семья: заботливый муж, любящие дети. Однако и у них бывают сложные моменты. Врач-терапевт сообщает, её невестке также пришлось пережить потерю сразу после появления на свет наследника. «Я очень восхищаюсь своей невесткой, которая стала супругой моему старшему сыну. Недавно она потеряла маму. У неё был рак и в ночь, когда родился Артур (второй внук) — она умерла», — сообщила профессор. Однако Малышева также прошла много испытаний. Она лишилась отца, у которого было заболевание Альцгеймера. Телеведущая утверждает, что особенно чувствует потерю, когда все члены семьи собираются за одним столом.Сестра доктора медицинских наук также страдала от онкологии. Однако она смогла с ней справиться благодаря вере в лучшее. «Это был очень плохой период для семьи — её три раза оперировали. Однако всё зависит от человека, нельзя опускать руки и останавливаться на достигнутом. Мы очень боялись, что она не справиться и её ребёнок останется один. Но на данный момент ему уже 30 лет и рядом с ним есть мама», — сообщила Малышева. Стоит отметить, что ведущая «Жить здорово» уверена, если есть огромное желание победить любой недуг, то не стоит ничего бояться.