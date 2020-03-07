В Великобритании рассматривают запрет на допуск пожилых людей на футбольные матчи
Руководство Английской Премьер Лиги 2019-2020 рассматривает запрет на допуск пожилых людей на футбольные матчи. Издание Mirror сообщает, что такое решение является одним из способов борьбы с распространением COVID-2019.
Согласно официальной статистике, мужчины и женщины старше 60-ти лет более подверженный заражению коронавирусом. Учитывая этот факт, руководство АПЛ может запретить всем пожилым людям присутствовать на футбольном чемпионате, в том числе и 72-летнему тренеру Crystal Palace Football Club Рою Ходжсону. В тоже время, они уже внедрили один из способов предотвращения распространения вируса путем запрета на рукопожатия перед игрой.
На данный момент на территории Великобритании зафиксировано 163 случая заражения COVID-2019 и один смертельный исход от болезни. Однако, по мнению экспертов, эпидемия идет на спад, несмотря на то, что вакцина от коронавируса все еще не создана.
Ранее, китайский вирусолог сделал свой прогноз о распространении COVID-2019 и сообщил, что «снимать медицинские маски рано».
Согласно официальной статистике, мужчины и женщины старше 60-ти лет более подверженный заражению коронавирусом. Учитывая этот факт, руководство АПЛ может запретить всем пожилым людям присутствовать на футбольном чемпионате, в том числе и 72-летнему тренеру Crystal Palace Football Club Рою Ходжсону. В тоже время, они уже внедрили один из способов предотвращения распространения вируса путем запрета на рукопожатия перед игрой.
На данный момент на территории Великобритании зафиксировано 163 случая заражения COVID-2019 и один смертельный исход от болезни. Однако, по мнению экспертов, эпидемия идет на спад, несмотря на то, что вакцина от коронавируса все еще не создана.
Ранее, китайский вирусолог сделал свой прогноз о распространении COVID-2019 и сообщил, что «снимать медицинские маски рано».
В мире
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:11