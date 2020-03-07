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«Хожу к психологу, чтобы мужу все не рассказывать»: Мария Машкова призналась в скандалах с супругом

Известная российская актриса Мария Машкова призналась, что ходит на приемы к психотерапевту, чтобы не разговаривать о своих проблемах с супругом. По утверждению артистки, ранее практически все ее отъезды в Россию из Соединенных Штатов провоцировали в семье скандалы.
«Хожу к психологу, чтобы мужу все не рассказывать»: Мария Машкова призналась в скандалах с супругом

Последние три года Мария Машкова живет вместе с Александром Слободяником в Америке. Популярная в России актриса регулярно возвращается на Родину для участия в съемках. К примеру, сейчас она играет в одном из сериалов телеканала ТНТ. По словам артистки, в процессе съемок она даже научились гадать, поскольку играет соответствующую роль, более того, она даже начала делать предсказания для себя самой. «Когда собираюсь отправиться в Россию, у нас с мужем скандал начинается. Он как-то у меня спросил, зачем я все это делаю. Я подумала и решила, что нужно сходить к специалисту. Но несмотря на визиты к психотерапевту скандалы продолжаются. Впрочем, теперь я могу поделиться своими проблемами с опытным специалистом, а не стану изливаться мужу. Полегчало уже после первого визита», - откровенно рассказала актриса.

Кроме того, по ее словам, сеансы психотерапии действительно дали плоды. «Теперь я уже могу обращаться к терапевту реже, но совсем не переживаю из-за этого», - приводит слова Марии Машковой издание "Собеседник".

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:01

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