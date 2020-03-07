Любовь Толкалина о феминизме: "Просто не понимаю, что за слово такое ругательное"

Любовь Толкалина похвасталась подписчикам букетом цветов. В комментарии к публикации актриса отметила, что сказанное ей сейчас надо писать завтра. Но никто не знает, что произойдет, и поэтому знаменитость хотела бы высказаться именно в этот момент. Она написала: "Я не знаю, что такое феминизм, правда. Просто не понимаю, что за слово такое ругательное. Я слышу, как пахнут гиацинты и понимаю, что я хочу также". Любовь Толкалина считает, что женщины — это очень красивые цветы. Также она добавила, что любая девушка в глубине души хочет "цвести и пахнуть". Знаменитость поздравила всех в наступившей весной и пожелал вдохновения, энтузиазма, подарков судьбы, красоты в каждом дне, часе и мгновении.Также Любовь Толкалина отметила, что весна должна быть в каждом человеке. Подписчики поддержали высказывания артистки. Они назвали знаменитость "женщиной-весной" и пожелали ей всегда быть счастливой.