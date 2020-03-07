BabyZone выпустил очередное DeepFake-видео с участием Роберта Дауни-младшего в Mortal Kombat 11





Последние полгода на просторах видео-платформ в Сети стали особо популярны, так называемые, дипфейки. В буквальном значении, такой формат предусматривает замену одних лиц персонажей игр или фильмов на другие, используя генеративно-состязательные нейросети (GAN).Один из самых известных дипфейкеров в YouTube опубликовал очередное видео со скопированной реальностью в формат компьютерной игры Mortal Kombat 11. В роли главного персонажа «Скорпиона» был представлен Роберт Дауни Младший. Ранее в известном файтинге от Эда Буна и Джона Тобиаса «примеряли» образы голливудские актеры Анджелина Джоли и Киану Ривз.Как известно, в некоторых странах DeepFake-видео с политическим содержанием запрещены законодательством, например, в Китае, который предусматривает уголовную ответственность за публикацию такого контента.